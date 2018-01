Carros novos registrados caem pela primeira vez em seis anos no Reino Unido

Executivo-chefe da entidade, Mike Hawes disse que 2017 "foi sem dúvida um ano de muita volatilidade" - Foto: IBGE

O número de novos carros registrados no Reino Unido recuou pela primeira vez em seis anos em 2017, mas os volumes ainda estão no terceiro nível mais alto em uma década, informou uma entidade do setor nesta sexta-feira. A Sociedade dos Fabricantes e Vendedores de Motores afirmou que a piora em alguns negócios e na confiança do consumidor, bem como mensagens confusas contra o diesel, têm levado muitos a hesitar antes de comprar novos carros a diesel.

Executivo-chefe da entidade, Mike Hawes disse que 2017 "foi sem dúvida um ano de muita volatilidade". Segundo ele, o crescimento econômico modesto deve levar a mais enfraquecimento do mercado para 2018.

Um total de 2,5 milhões de carros novos foi vendido em 2017, abaixo dos 2,7 milhões de 2016. Em dezembro passado, 152.473 carros foram registrados, quando em igual mês de 2016 haviam sido 178.022. Os novos registros de carros espelham de perto as vendas.

Os dois carros mais vendidos no ano passado foram o Ford Fiesta e o Volkswagen Golf, disse a entidade.