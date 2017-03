Carne Fraca: árabes se reúnem com governo em busca de esclarecimentos

Representantes do Ministério da Agricultura se reuniram nessa quarta-feira, 22, em Brasília com o Conselho dos Embaixadores Árabes para prestar esclarecimentos sobre a qualidade das carnes produzidas e exportadas pelo Brasil, informou nesta quinta-feira, 23, a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira. Conforme a câmara, o secretário de Relações Internacionais do ministério, Odilson Luiz Ribeiro e Silva, informou que "até o momento, do ponto de vista da investigação no âmbito do ministério, não há nenhuma ação que possa indicar riscos na certificação dos alimentos vendidos lá fora ou no mercado interno". O ministério distribuiu documento com dados técnicos aos diplomatas e se comprometeu a mantê-los informados sobre os desdobramentos do caso.

"A maior parte do conselho participou da reunião e as explicações foram satisfatórias", disse o decano do Conselho dos Embaixadores Árabes e embaixador da Palestina, Ibrahim Alzeben. Além dele, participaram do encontro diplomatas da Arábia Saudita, Argélia, Egito, Mauritânia, Iraque, Marrocos, Kuwait, Omã, Líbano, Sudão e Líbia. O presidente da Câmara Árabe, Rubens Hannun, que também esteve presente ao evento, explicou que a Câmara Árabe sugeriu a realização do encontro, uma vez que havia se comprometido a buscar esclarecimentos sobre a questão. Segundo ele, o ministério ficou de manter a entidade e as embaixadas informadas do desenrolar do caso e a câmara providenciará a tradução dos documentos para o árabe e o repasse às representações diplomáticas.

