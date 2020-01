Carne bovina: vendas no varejo perderam ritmo

Para a próxima semana, quedas não estão descartadas - Arquivo

Depois do último mês de 2019 ser marcado por cotações firme e em alta, os preços da carne bovina vendida no varejo perderam um pouco da força neste início de 2020.

Nos supermercados e açougues de São Paulo os preços da carne caíram 0,7% na comparação semanal, considerando a média de todos os cortes pesquisados pela Scot Consultoria.



No Rio de Janeiro, o mercado também caiu, a desvalorização foi de 0,3%, considerando o mesmo intervalo de análise. Já em Minas Gerais e no Paraná o mercado trabalhou mais sustentado esta semana e as cotações subiram 1,4% e 0,2%, respectivamente.



Para a próxima semana, quedas não estão descartadas, mas podem ser limitadas pelo efeito do recebimento dos salários, que foi recente.