Carne bovina subiu no atacado em várias praças do Brasil

Nos últimos sete dias, na média de todos os cortes pesquisados pela Scot Consultoria, o preço da carne bovina no atacado subiu 1,7%. No acumulado de outubro, a alta foi de 7,0%.

Já em relação ao mesmo período do ano passado, a cotação atual dos cortes está 10,0% superior, ilustrando que, em doze meses, a valorização foi real, ou seja, acima da inflação.



No mercado da carne bovina com osso as cotações também têm subido. O boi casado de animais castrados está cotado em R$ 11,61/kg. Alta de 11,0% em relação ao mesmo período do mês passado e 22,4% na comparação com outubro de 2018.



A baixa disponibilidade de animais terminados e o bom fluxo de escoamento do produto para o mercado internacional têm sido os principais vetores das altas.



Para as próximas semanas espera-se que o mercado da carne bovina ganhe ainda mais força com o aumento gradual do consumo.