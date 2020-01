Carne bovina sem osso caiu 1,1% nesta semana no atacado

O viés baixista deve permanecer no mercado enquanto o consumo doméstico não melhorar - Reprodução

Janeiro continua com mais uma semana de retração no mercado atacadista de carne bovina sem osso. Segundo levantamento da Scot Consultoria, nos últimos sete dias, na média dos 22 cortes analisados, as cotações recuaram 1,1%. No acumulado do ano, a queda registrada é de 5,4%.

O viés baixista deve permanecer no mercado da carne bovina enquanto o consumo doméstico não melhorar. E as desvalorizações podem ainda ganhar força com a chegada da segunda quinzena do mês e com o provável menor embalo das exportações.



Contrariando as previsões e o comportamento histórico, do lado do mercado externo, as exportações surpreenderam nas duas primeiras semanas do mês, com embarques diários de 7,9 mil toneladas de carne bovina in natura. Alta de 11,9% em relação ao mês anterior (SECEX).



Porém, o mercado internacional demanda atenção, pois os compradores chineses (maiores clientes do mercado brasileiro) têm começado a colocar o pé no freio e oferecer preços menores pela tonelada da carne bovina.