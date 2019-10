Carne bovina no varejo apresenta leve queda

No Paraná a desvalorização foi de 0,3% no período - Arquivo

Com a chegada da última semana do mês, os preços da carne bovina no varejo cederam. Na média de todos os estados e cortes pesquisados, a queda foi de 0,4% na semana. O Rio de Janeiro foi o estado pesquisado com o maior recuo, de 0,7%.

No Paraná a desvalorização foi de 0,3% no período. Em Minas Gerais os preços se mantiveram e em São Paulo houve ajuste negativo de 0,01%, ou seja, estabilidade.