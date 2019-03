Carga de energia em fevereiro sobe 5,1% ante fevereiro 2018, diz ONS

A carga de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional (SIN) em fevereiro subiu 5,1% em relação ao mesmo mês do ano passado, atingindo 71.943 megawatts-médios. Em relação a janeiro, no entanto, houve queda de 1,6%, segundo dados divulgados na manhã desta terça-feira, 26, pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).

"O crescimento apresentado pela carga do SIN em fevereiro/19 tem como a principal variável explicativa, o maior número de dias úteis em relação ao mesmo período do ano anterior quando ocorreu o feriado de Carnaval. Cabe ressaltar que as temperaturas observadas no mês foram ligeiramente superiores às observadas em fevereiro de 2018", informou o ONS em nota.

A maior alta na comparação anual foi registrada pela região Nordeste, de 7,6%, também afetada pela base comparativa em relação a fevereiro de 2018 e temperaturas superiores às observadas no mesmo período do ano anterior.

Em segundo lugar, ficaram as regiões Sudeste e Centro-Oeste, reunidas em um único subsistema pelo ONS, e cuja carga de eletricidade subiu 5,3%.

"Com cerca de 60% da carga industrial do País, a carga desse subsistema tem sido fortemente impactada perda de fôlego da indústria, ao longo dos últimos trimestres de 2018", informou o ONS.

Pelo menor número de dias em fevereiro deste ano, a comparação mensal, contra janeiro 2019 registra uma variação negativa de 2,7% nesse subsistema.

A região Sul teve alta de carga de energia elétrica da ordem de 3,4% em fevereiro deste ano contra o mesmo mês de 2018 e queda de 3,2% ante janeiro de 2019.

Na região Norte, a alta foi de 2,3% na comparação anual e de 3,8% na comparação mensal, com a continuidade da carga reduzida de um consumidor livre da rede básica desde meados de abril do ano passado, que tem impactado negativamente as taxas de crescimento da carga desse subsistema, informou o ONS, sem revelar o nome do consumidor.