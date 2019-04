Captação por Crowdfunding sobe 451% em 2018 contra 2016, quando não havia regras

A Comissão de Valores Imobiliários (CVM) informou nesta segunda-feira, 29, que o sistema de captação de recursos conhecido como Crowdfunding subiu 451% em 2018 comparado a 2016, quando ainda não havia regulação desse tipo de investimento. Segundo a CVM, a captação saltou de R$ 8.342,924,00 em 2016 para R$ 46.006.340,00 no ano passado, com aumento de 716% no número de investidores: de 1.099 para 8.966.

"A regulamentação do Crowdfunding de Investimento foi estratégica para a ampliação e a melhoria da qualidade dos instrumentos de financiamento para empresas em fase inicial e com dificuldades de acesso ao crédito e à capitalização, entretanto, que são vitais para a geração de emprego e renda na economia", avaliou o superintendente de Desenvolvimento de Mercado (SDM), Antonio Berwanger.

As regras para a captação por Crowdfunding foram estabelecidas pela Instrução CVM 588 como uma alternativa que possibilita que empresas com receita anual de até R$ 10 milhões realizem ofertas por meio de financiamento coletivo na internet com dispensa automática de registro de oferta e de emissor.

A CVM informa que as plataformas que ofereciam o serviço eram apenas 4 em 2016 e em 2018 chegaram a 14, com perspectiva de no final de abril deste ano (2019) chegar a 18.

"Para proteger os envolvidos, uma das condições previstas pela Instrução CVM 588 é que este tipo de oferta somente ocorra por meio de plataformas que passaram pelo processo de autorização junto à Autarquia", disse Berwanger.

Os dados também revelam que o número médio de investidores por oferta cresceu de 31 em 2016 para 195 em 2018.