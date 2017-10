Captação líquida de fundos tem recorde histórico R$ 220,7 bi no ano até setembro

A captação líquida dos fundos de investimento alcançou R$ 220,7 bilhões no acumulado do ano até setembro, de acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Esse volume é o recordo da indústria desde o início da série histórica, em 2002. No mesmo período do ano passado, a captação foi de R$ 83 bilhões.

No terceiro trimestre do ano, a captação líquida também foi recorde, com R$ 90,1 bilhões, ante um montante de R$ 38 bilhões no mesmo intervalo do ano passado.

Ainda de julho a setembro deste ano, os fundos de renda fixa lideraram a captação líquida, com R$ 32,52 bilhões, seguidos de ETFs, R$ 29,77 bilhões, Previdência (R$ 11,09 bilhões), e os fundos de investimento em participações (FIP), com R$ 7,73 bilhões.

Os fundos de pensão lideraram as captações de janeiro a setembro, com R$ 65,9 bilhões destinados à indústria de fundos. Os investidores private responderam por R$ 61,4 bilhões no período analisado.

Veja Também

Comentários