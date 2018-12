Captação da indústria de fundos atinge R$ 64,2 bi até novembro, diz Anbima

As captações líquidas da indústria de fundos atingiu R$ 64,2 bilhões até novembro deste ano, de acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). O volume é inferior à média de R$ 83,8 bilhões dos últimos quatro anos, valor inflado, no entanto, pelo montante recorde nesse período de captações do ano passado, que somaram R$ 242,2 bilhões.

O patrimônio líquido dos fundos atingiu R$ 4,6 trilhões até novembro, enquanto o número de fundos subiu para 16,97 mil.

Os fundos multimercado representaram R$ 34,1 bilhões em captações, seguido pelos de ações, que foi de R$ 23,4 bilhões.