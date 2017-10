Canadá diz que EUA apresentam propostas "perturbadoras" em renegociação do Nafta

A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Chrystia Freeland, afirmou que os Estados Unidos apresentaram algumas propostas "perturbadoras" durante o diálogo para renegociar o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês). O acordo reúne EUA, Canadá e México.

Nesta segunda-feira, durante o Toronto Global Forum, Freeland citou propostas dos EUA sobre o capítulo 19 de painéis de arbitragem, que permite aos países contornar tribunais nacionais em disputas tarifárias, e uma cláusula que iria automaticamente acabar com o pacto caso as nações envolvidas não o renovem a cada cinco anos.

Freeland acrescentou que os EUA e o Canadá fizeram progressos em questões menos controversas, como a redução da burocracia, que atrapalham o comércio no âmbito do Nafta.

A ministra disse também que o Canadá ainda acredita que uma solução diplomática é possível em relação à Coreia do Norte. Ela informou que conversou recentemente com o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, e com autoridades sul-coreanas sobre meios de seguir adiante. "É importante que a Coreia do Sul seja parte do diálogo", comentou.

Em relação a outras questões globais, a ministra canadense disse que se encontrará nesta segunda-feira com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, para discutir meios para a ONU ampliar seu envolvimento com a Venezuela. Segundo a ministra, há preocupação diante do risco de que os problemas na Venezuela possam gerar uma crise regional de refugiados. Fonte: Dow Jones Newswires.