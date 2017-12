Campo-grandense fica mais endividado em novembro, período da Black Friday

Campo-grandense fica mais endividado em novembro - Reprodução

A PEIC (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor) apontou um crescimento de 5,9 pontos no índice de famílias endividadas em Campo Grande no mês de novembro (59,7%), em relação ao mês de outubro (53,8%). Coincidentemente, foi o período em que aconteceu a Black Friday, onde muitos consumidores aproveitaram para ir às compras devido aos descontos.

A pesquisa é realizada mensalmente pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

Em comparação ao mês de novembro de 2016 o número é um pouco menor, de 3,8 pontos. No período, o percentual de endividados era de 55,9% (168.234), contra os 59,7% deste mês (181.507).

De acordo com a pesquisa, apenas 17,9% dos entrevistados disseram que não terão condições de pagar as dívidas, número praticamente igual ao mês de outubro (17,6%).

A maioria dos entrevistados (40,3%) não possui dívidas de cheques pré-datados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, entre outros; e 25% se diz pouco endividado. Porém os que confirmam estar endividados, a maioria é com o cartão de crédito (60,5%), seguido dos carnês (27%).

"Com a retomada do crescimento na economia, o consumidor está mais confiante, mais disposto a gastar, e isso também contribui para o endividamento. Mas isso é importante, é um sinal de que o consumidor está voltando a comprar e isso anima o comércio, especialmente nesse período de fim de ano, com recursos do 13º salário", explica o presidente do Instituto de Pesquisa da Fecomércio-MS (IPF-MS), Edison Araújo.