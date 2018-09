Campo-grandense é homenageado entre os dez melhores profissionais de Turismo do país

Paulista, turismólogo, docente e especialista em Gestão e Desenvolvimento Empresarial, Wantuyr Tartari reside em Campo Grande há décadas e foi um dos dez profissionais escolhidos em todo Brasil, por sua atuação na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - Foto: Divulgação

Pelo quinto ano consecutivo, a Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais de Turismo (ABBTUR) realizará o evento “Prêmio Mérito e Talento” para homenagear os profissionais brasileiros que se destacaram em sua área de atuação.

Paulista, turismólogo, docente e especialista em Gestão e Desenvolvimento Empresarial, Wantuyr Tartari reside em Campo Grande há décadas e foi um dos dez profissionais escolhidos em todo Brasil, por sua atuação na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR, da Prefeitura da capital.

A comenda tem o objetivo de comemorar o Dia Mundial do Turismo e o Dia Nacional do Turismólogo, registrado no dia 27 de setembro. A premiação acontecerá nesta sexta-feira, (28), no espaço Anhembi Park, em São Paulo, às 16h ( horário de MS).

Na avaliação de Tartari, a premiação da ABBTUR é um incentivo fundamental para muitos profissionais do setor que estão buscando reconhecimento e valorização no mercado de trabalho. “Confesso que estou muito satisfeito e agradecido pela homenagem, pois tenho a sensação de que tenho desempenhado bem meu trabalho. Acredito que esse prêmio abrirá muitas portas para os profissionais da minha aérea.

HISTÓRICO

Em 2014, a ABBTUR Nacional iniciou a premiação durante a Feira das Américas ABAV Expo 2014. Naquele ano, a cidade de Niterói/RJ foi patrono, uma premiação de destaque, como forma de valorizar, promover e reconhecer anualmente 10 turismólogos que atuam com responsabilidade e destaque nas mais diversas atividades turísticas. O prestígio e credibilidade profissional são reconhecidos nas áreas do Agenciamento Turístico, Hotelaria, Eventos, Transportes Turísticos, Empreendedorismo, Gestão Pública, Consultoria, Locação de Automóveis, Terceiro Setor, Turismo de Base Comunitária, entre outras.

Anualmente a ABBTUR terá um destino para ser o patrono dessa premiação pioneira para valorizar e reconhecer por meritocracia esses profissionais, hoje reconhecidos pela Lei 12.591/12. Em 2015 foi Garibaldi/RS. Em 2016 foi o Estado do Espírito Santo e em 2017 a capital federal, Brasília, foi Destino Patrono da premiação. Em 2018 será a vez de Mato Grosso do Sul, com um representante da administração municipal.

Esse Destino Patrono deverá ter um turismólogo que será responsável pela gestão pública e poderá usar a premiação como ação de marketing de destino. Para tanto, fará uma apresentação da gestão pública desenvolvida, como forma de promover o destino patrocinador da premiação na cerimônia de entrega do prêmio.