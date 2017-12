Campo Grande recebe ciclo de palestras e oficinas sobre negócios

A capacitação acontece na quinta-feira (7), com turmas das 14 às 15 horas e das 19 às 20 horas - Divulgação

Começa nesta segunda-feira, 4 de dezembro, o último ciclo de 2017 das palestras e oficinas do Nascer Bem, realizado pelo Sebrae/MS. As capacitações acontecem na sede da instituição, Av. Mato Grosso, 1661 - Centro e as inscrições são gratuitas.

Divididas em quatro blocos temáticos, as soluções orientam empresas com até dois anos de funcionamento e empreendedores que pretendem abrir um pequeno negócio.

Quem participar vai aprender princípios de compras e negociações eficazes; fatores de mercado, custos, despesas e lucro para auxiliar a estabelecer o preço de venda dos produtos; separar o dinheiro da empresa das despesas particulares; utilizar a excelência no atendimento como diferencial competitivo, além de vários outros temas para ajudar na estruturação e no aprimoramento da empresa.

Perfil empreendedor é o foco de palestra que começa hoje

Características comportamentais de um empresário, bem como seus desafios para criar e manter um negócio é o tema da palestra “Quero ser empresário, estou preparado?”, que acontece nesta segunda-feira, 4, das 18h30 às 22h30. A palestra busca trabalhar as características empreendedoras, estimulando o autoconhecimento e desenvolvimento de habilidades para empreender. A inscrição pode ser realizada até 10 minutos antes da abertura.

Capacitações do Nascer Bem seguem até 8 de dezembro

Todas as palestras na área de gestão acontecem nos turnos vespertino e noturno, facilitando assim a participação do público. Para esta terça-feira, 5, será possível aprender a analisar o fluxo de caixa para reverter situações negativas ou traçar estratégias para o crescimento da empresa. A palestra “Entendendo o fluxo de caixa” está com turmas das 14 às 16 horas e das 19 às 21 horas.

Na quarta-feira (6), “Dicas para acertar nas compras para sua empresa” é o tema da palestra que tem por objetivo apresentar os principais pontos para uma compra bem-sucedida e uma negociação eficaz. Para participar, há turmas das 14 às 15 horas e outra das 19 às 20 horas.

“Separando as contas pessoais das contas do seu negócio” é o tema da palestra que também acontece no dia 6 de dezembro. A primeira turma é das 15 às 16 horas e a outra das 20 às 21 horas. Nesse dia, o objetivo será aprender a separar o dinheiro do empreendimento do dinheiro das despesas particulares.

Ainda tem dúvidas se o preço está bom e se está tendo lucro? “Meu preço está bom? Estou tendo lucro?” tem por objetivo ajudar a calcular o preço de venda do produto ou serviço levando em consideração fatores como custos, despesas e lucro desejado. A capacitação acontece na quinta-feira (7), com turmas das 14 às 15 horas e das 19 às 20 horas.

Também para o dia 7 de dezembro, a palestra “Dicas de como atender e vender bem”, vai auxiliar e dar dicas para ter boas técnicas de alcançar a excelência no atendimento e nas vendas e, assim, fidelizar os clientes. Turmas com os horários: das 15 às 16 horas e das 20 às 21 horas.

Encerrando a programação de gestão, na sexta-feira, dia 8, a palestra “Não quero perder meu dinheiro, o que devo fazer?” vai mostrar ao empreendedor como fazer um controle financeiro bem organizado para evitar endividamento e ter sobras para investimentos. As turmas são para o horário das 14 às 16 horas e outra das 19 às 21 horas.

Duas oficinas ajudam a estruturar as ideias no papel

Ajudar a construir um mapa visual do empreendimento e entender as necessidades, fragilidades e fortalezas do futuro negócio é o objetivo da oficina “Visualizando meu negócio no papel”, que acontece nos dias 5 e 6 de dezembro. A carga horária é de 8 horas, sendo que a turma tem início das14 às 18 horas.

Se o objetivo for planejar e avaliar a viabilidade financeira do futuro negócio, a oficina “Plano de negócios” ajuda a entender o processo de elaboração de um plano, bem como a sua implementação visando aumentar as possibilidades de sucesso do empreendimento. Esta oficina acontece nos dias 7 e 8 de dezembro, das 14 às 18 horas. O investimento das oficinas é de R$ 60.

Para mais informações e inscrições, acesse o portal (www.ms.sebrae.com.br) ou ligue na Central de Relacionamento, no 0800 570 0800.