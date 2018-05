Campo Grande fará parte de banco de boas práticas para o desenvolvimento sustentável

Tatiana Trad ressalta que Campo Grande faz hoje parte de um cenário internacional com uma visão de futuro sustentável e preocupação com a sua população - Divulgação

Campo Grande sai na frente da maioria das capitais brasileiras na busca de políticas públicas que visam o crescimento econômico, o desenvolvimento da cidade de forma sustentável e a redução da desigualdade social. Neste contexto, a Capital sul-mato-grossense foi sede nesta sexta-feira (11) do lançamento da 1ª edição do Prêmio ODS Brasil, que visa reconhecer a atuação dos governos estaduais e municipais e dos diversos segmentos da sociedade brasileira que contribuem para o alcance das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS.

O lançamento aconteceu durante evento realizado no auditório da OCB/MS, e contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad, da primeira-dama do Município Tratiana Trad, que é a presidente da Comissão Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da diretora de Relações de Políticas Sociais da Secretaria de Governo da Presidência da República Carmem Bueno e do assessor da pasta, Marcio Pontual.

O Prêmio contribuirá para a formação de um “banco de práticas” que servirá de referência na implementação e disseminação da Agenda 2030. Os 17 objetivos e 169 metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas envolvem temáticas diversificadas, como erradicação da pobreza, segurança alimentar e agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, entre outras ações.

Tatiana resalta que Campo Grande faz hoje parte de um cenário internacional com uma visão de futuro sustentável e preocupação com a sua população. “Muitas das metas previstas dentro da Agenda 2030, que são propostas pelos ODS, já acontecem na prática dentro da nossa cidade. Campo Grande, ao aderir a essa iniciativa, criou uma comissão que está dando continuidade aos trabalhos que já vinham sendo desenvolvidos e que identificamos estarem em consonância com muitas dessas 169 metas. Nossa Capital assumiu esse compromisso e está focada nesses objetivos. Neste sentido, a cidade só tem a crescer e a ganhar, beneficiando principalmente a população, que são os atores locais que realmente recebem a ação das políticas públicas”, disse.

Durante o seminário foram apresentadas algumas práticas executadas pela atual administração que atendem algumas das metas dos ODS, como a solução definitiva do reassentamento dos ex-moradores da antiga favela Cidade de Deus e o projeto da troca de torneiras das escolas e Ceinfs da Reme, que prevê a economia de 30% do consumo da água e, com isso, atende um dos objetivos que é o uso racional da água no planeta.

Em nome da Secretaria Nacional de Articulação Social, ligada à Secretaria de Governo da Presidência da República, Carmem Bueno destacou a atuação de Campo Grande neste compromisso global. “É uma cidade bastante atuante e, por meio da presidente da Comissão Municipal, Tatiana Trad, o município se faz sempre presente conosco levando as novidades a respeito das ações desenvolvidas. É essa a ideia, reunir o poder público e a sociedade civil numa somatória de esforços para um objetivo comum e global. Neste sentido reconhecemos que a Prefeitura está muito ativa em todo esse processo”.

O prefeito Marquinhos Trad pondera a importância dessa parceria para as administrações públicas. “Incluir as metas e os objetivos dos ODS no PPA é algo fundamental para o sucesso daqueles que falam em praticar o desenvolvimento sustentável. Esse é o eixo que a nossa administração está implementando na busca cada vez mais de melhorar a qualidade de vida das pessoas pensando nas gerações futuras”.

Até o dia 29 de junho poderão se inscrever no Prêmio ODS Brasil representantes do Estado, Municípios, setor empresarial, setor de ensino e pesquisa e setor das organizações com e sem fins lucrativos. As inscrições devem ser feitas pela internet, no endereço eletrônico http://www4.planalto.gov.br/ods/eventos-ods/premio-ods-inscricao.

Em dezembro de 2017, a Prefeitura de Campo Grande nomeou os membros da Comissão Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem a primeira-dama Tatiana Trad como presidente. Desde então, a Capital sul-mato-grossense tem se mostrado atuante nas atividades do Plano de Ação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Campo Grande é única Capital do país a participar do “Projeto Inovação Social de Políticas Públicas – Oficina Regional com Técnicos da SNAS”, coordenado pela Secretaria Nacional de Articulação Social, ligada à Secretaria de Governo da Presidência da República. A intenção é avaliar os projetos sociais que estão sendo desenvolvidos com recursos federais, verificar como estão sendo executados e o que pode ser feito para ficar ainda melhor.

ODS – A Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) faz parte de um Protocolo Internacional, assinado por 193 países, na Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas (ONU), em setembro de 2015, onde o Governo Brasileiro assumiu o compromisso de adotar um modelo de desenvolvimento sustentável, com metas a serem alcançadas até 2030.