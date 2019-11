Campo Grande cresce para o alto: somente este ano foram emitidos habite-se para 16 prédios

Dados da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana) atestam que o crescimento vertical de Campo Grande tem se acelerado. De 2014 a 2019 foram emitidos 48 alvarás para edificação de imóveis verticais multiresidenciais, com mais de 100 unidades e somente neste ano, até o fim de outubro, foram emitidas 16 cartas de Habite-se relacionadas a grupo de apartamentos.



O presidente do Secovi-MS (Sindicato da Habitação de MS), Marcos Augusto Netto, explica que os edifícios são parte da estratégia para adensamento das regiões que dispõem de melhor infraestrutura na Capital, pactuada na aprovação do Plano Diretor da Capital, que entrou em vigor em agosto deste ano, após três anos de amplo debate com a sociedade organizada.



“É um pacto por Campo Grande. A verticalização é a ferramenta urbanística para atingirmos a densidade urbana ideal na região central”, diz. Além disso, os edifícios também contribuem com a mobilidade urbana, uma vez que ao se posicionarem em regiões de ampla infraestrutura, o fluxo de veículos diminui. “Há menor necessidade de deslocamento, menos trânsito de veículos e maior qualidade de vida”.



Alinhado ao desenvolvimento ordenado da cidade, o mercado imobiliário avança. “A escolha dos locais de nossos empreendimentos é feita cuidadosamente para que, não só os componentes do prédio, mas também o entorno possa proporcionar qualidade de vida. Temos uma forte preocupação com sustentabilidade e em adotar soluções que proporcionem a melhor experiência aos nossos clientes, como conforto térmico e acústico”, explica diretor executivo da HVM, Rodolfo Luiz Holsback.



Endereço: R. da Paz, 1141 - Jardim dos Estados, Campo Grande - MS

Lançado em outubro, Três Meia Zero terá o primeiro Rooftop com vista 360° da Capital, localizado na Rua da Paz, bairro Jardim dos Estados, região privilegiada da Capital. O edifício alia os principais conceitos de qualidade na vida contemporânea: localização, segurança, beleza, conforto, funcionalidade, flexibilidade e sustentabilidade, proporcionando uma experiência inédita em alto padrão. Conta com ampla área de convivência, com Sky Gourmet, Sky Lounge e ClubHouse, ambientes gastronômico e social dotados de uma vista de tirar o fôlego.

Toda a concepção do prédio conta com soluções tecnológicas que proporcionam sustentabilidade e conforto, além de valorizar o paisagismo. Outro importante diferencial é que o empreendimento vem com plantas abertas para que o morador possa personalizar conforme seu estilo de vida. O prédio terá 66 unidades, com opções de 42m² a 130m². “Campo Grande tem um potencial muito grande e grau ainda baixo de verticalização e há alguns aspectos que fomentam a preferência por esse formato. Temos apartamentos funcionais, confortáveis e com áreas compartilhadas amplamente equipadas, que ao mesmo tempo possibilitam ao proprietário viver outras experiências, como viajar sem se preocupar com segurança”, finaliza Rodolfo.



A HVM Incorporadora é uma empresa sul-mato-grossense que atua há oito anos no mercado imobiliário, tendo conquistado neste período três certificações pela qualidade e sustentabilidade de seus projetos (• ISO 9001-2015 • PBQP-H • SELO AQUA pelo Vertigo Premium Studios).



