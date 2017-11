Campanha quer pôr burocracia na pauta do poder público

Com dois vídeos bem humorados, a Endeavor, organização de apoio ao empreendedor, acaba de lançar uma campanha contra o excesso de burocracia no Brasil. O objetivo é mostrar a gravidade do problema e como ele atrapalha os empreendedores na geração de emprego e na produtividade do País.

Intitulada "Burocracia para tudo", a campanha quer pôr o assunto na pauta do poder público, "mobilizando a sociedade e pedindo pela simplificação dos processos de abertura, regularização e fechamento das empresas", afirma a diretora de relações institucionais da Endeavor, Marcela Zonis. Um exemplo citado pela executiva é o México. Enquanto lá se consegue abrir uma empresa em menos de dez dias, no Brasil, os empresários precisam esperar uma média de 62 dias - em Porto Alegre, são 163 dias para conseguir um CNPJ.

Segundo Marcela, o trabalho começou a ser discutido há cerca de três anos a partir do Índice de Cidades Empreededoras, elaborado pela instituição. Ela conta que foi feito um trabalho com os empreendedores para entender quais os maiores entraves do dia a dia. Primeiro, surgiu uma lista com 70 problemas. E, desses, foi feita uma filtragem que definiu cinco prioridades, todas relacionadas à burocracia.

Marcela conta que ao longo do tempo outros temas em torno da simplificação do ambiente de negócios, além das dificuldades na abertura de empresas, serão adotados pelo movimento. Um deles deverá abordar a dificuldade que as empresas têm para ter acesso ao crédito no País. Outro item que será discutido pela campanha é a complexidade do sistema tributário brasileiro, que corrói quase 1,5% do faturamento das empresas (no caso das indústrias), segundo um levantamento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.

"Não poderíamos deixar de lado a questão do tempo para se conseguir registrar uma patente", completa Marcela. Segundo ela, a questão da burocracia é algo que, realmente, atormenta a vida do empreendedor, que se vê enrolado no meio de uma série de questões desnecessárias. "Para um empreendedor, tempo é algo muito valioso. Ele não quer ficar enrolado com pendências, ele quer resolver o problema o mais rápido possível", diz a executiva. "Seu papel é inovar, gerar renda e emprego."

Os vídeos da campanha "Burocracia para tudo" serão veiculados nos principais canais da TV aberta e também na internet. Em um dos vídeos, chamado "Alvará do vinagrete?", a burocracia surge num churrasco entre amigos; no outro, chamado "79 dias para começar uma roda de samba", o vídeo brinca com uma paixão nacional, que é o samba. Os vídeos remetem ao site da campanha, em que os internautas poderão assinar uma petição online, que enviará uma mensagem para mais de 500 tomadores de decisão, como governadores, prefeitos, deputados, senadores e ministros. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.