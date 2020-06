Campanha oferece vantagens para compra de imóveis em todo o Estado

Presidente do Sinduscon-MS, Amarildo Miranda Melo - Foto: Arquivo/A Crítica

Oportunidade para quem busca a casa própria e estímulo para a construção civil em Mato Grosso do Sul, a campanha Vem Morar vai até o dia 30 de junho com objetivo de fomentar o setor.

Desde unidades do programa Minha Casa Minha Vida, até empreendimentos de alto padrão, estão inclusos no rol da campanha. Em ambos os casos, o desconto mínimo será de R$ 3 mil sobre o valor do imóvel. Além disso, a Caixa está concedendo carência de seis meses para o início do pagamento do financiamento.

A indústria da construção é o segundo maior empregador do país, com cerca de 2 milhões de trabalhadores com carteira assinada e outros 4 milhões que se ocupam formalmente de maneira indireta. Em Mato Grosso do Sul, por ter sido considerado atividade essencial, a construção civil não parou durante a pandemia.

Os canteiros de obras reforçaram os protocolos para manter as atividades em um ambiente de segurança sanitária para proteger o trabalhador contra a Covid-19. As entidades ligadas ao setor da construção em Mato Grosso do Sul acreditam que as facilidades com os descontos e a carência para começar a pagar o financiamento são grandes atrativos para a aquisição de imóveis.

Outra grande vantagem em adquirir o imóvel agora é que muitas famílias terão um tempo maior para se ajustarem na nova moradia, já que a orientação durante esse período de pandemia é para que as pessoas fiquem o máximo de tempo possível em casa.

Para o presidente do Sinduscon-MS, Amarildo Miranda Melo, o grande mérito da campanha está em movimentar o mercado e manter o emprego e a renda dos trabalhadores do setor. “Estamos passando por um momento delicado, mas a campanha Vem Morar surgi num momento muito adequado em relação às taxas de juros para o financiamento habitacional, que estão estáveis e muito atrativos, e somados ao desconto que será dado pelas empresas que aderirem a campanha e ao prazo de seis meses dado pela Caixa para inicio do pagamento do financiamento, cria-se um cenário favorável para o consumidor na aquisição do imóvel”.

O presidente do Sinduscon-MS ressalta ainda que o sindicato, assim como a CBIC, uma das realizadoras da campanha, vem fazendo o que é possível para manter aquecido o setor da Construção que tanto gera emprego e que a parceria da Caixa é fundamental para a estabilidade do setor nesse momento de pandemia.

Em Mato Grosso do Sul a campanha Vem Morar é apoiada pelas seguintes entidades:

Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção do Estado de Mato Grosso do Sul (SINDUSCON-MS);

Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul (ACOMASUL);

Sindicato da Habitação (SECOVI);

Sindicato do Comércio Varejista de Materiais de Construção de Campo Grande (SINDICONSTRU);

Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil e do Mobiliário de Campo Grande (SINTRACOM);

Associação dos Comerciantes de Material de Construção (ACOMAC);

Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (CRECI);

Sindicato dos Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul (SINDIMÓVEIS)

Federação dos Trabalhadores da Construção Civil e Mobiliário de MS (FETRICOM).