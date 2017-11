Campanha Nome Limpo começa amanhã em Campo Grande

Para participar, o consumidor que possuir dívidas em atraso deve procurar a sede da empresa credora de 20 de novembro a 15 de dezembro - Divulgação

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) realiza a partir de amanhã (20), a 12ª edição da campanha de recuperação de crédito Nome Limpo, que em parceria com a Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), e com o Tribunal de Justiça (TJ-MS) espera atender 15 mil pessoas. Durante a primeira semana, sete empresas farão atendimentos presenciais para negociação de dívidas, na sede da ACICG, das 8h às 17h.

Para participar, o consumidor que possuir dívidas em atraso deve procurar a sede da empresa credora de 20 de novembro a 15 de dezembro. O Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), que funciona na sede da Associação Comercial, também estará à disposição para atender os consumidores, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, fornecendo gratuitamente extratos das dívidas, e orientando a população a procurar as empresas credoras. Para todos os tipos de atendimento é necessária a apresentação de documento de identificação pessoal.

Letícia Ribeiro, Gerente Comercial da ACICG, diz que a campanha é bastante aguardada pelo comércio e seus clientes. “O Nome Limpo possibilita às empresas o recebimento e regularização dos créditos perdidos, a reativação de clientes antigos, a aplicação do método de conciliação para recuperação do crédito, e ainda contribui para o aquecimento do mercado para as compras de Natal. Esses fatores somados ao desejo das pessoas de regularizarem sua situação financeira gera excelentes resultados fazendo com o que o dinheiro volte a circular aqui na cidade”, explica.

Inadimplência: O Índice de Negativação do Comércio no mês de outubro atingiu 26 pontos, um a mais que o mês de setembro deste ano (25), e ficou cinco pontos abaixo do índice registrado em outubro de 2016 (31). Ainda no mês de outubro, 1.685 títulos foram incluídos no sistema do SCPC, revelando queda de negativações em relação ao mesmo período do ano passado, quando registrou 2.343 títulos inseridos no sistema.

Em 2016, graças ao maior feirão de negociação de débitos de Mato Grosso do Sul, mais de 8 mil registros de dívidas foram excluídos do sistema do SCPC durante a campanha; quase 14 mil pessoas foram atendidas para consultas a débitos somente na ACICG, e mais de R$1,3 mi foram recuperados para o comércio de Campo Grande. “A nossa expectativa para este ano é aumentar em 10% o número de atendimentos em relação a campanha do ano passado”, finaliza a gerente comercial da ACICG, Letícia Ribeiro.

Confira os nomes das empresas que farão atendimento presencial na ACICG, de 20 a 24 de novembro, das 8h às 17h: Águas Guariroba, Anita Shoes, Empodera Semi Joias, Cedaspy, Colégio Dom Bosco, Uniodonto e Portal Itatiba.

Serviço:

Campanha Nome Limpo

Data: 20 de novembro a 15 de dezembro.

Local: De 20 a 24/11 na sede da ACICG (Rua 15 de Novembro, 390, Centro), e de 20/11 a 15/12 em todas as empresas participantes.

Informações: www.acicg.com.br ou (67) 3312-5028 e 3312-5021.