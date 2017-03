NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS | Segunda, 20 de Março de 2017 - 15:00 Campanha de negociação de débitos Energisa segue até o dia 31 A campanha oferece condição especial de pagamento, onde o cliente residencial pode parcelar seu débito em até 12 vezes, com isenção de multa e desconto de 50% no valor do juros. Vale ressaltar que essa campanha não atende reparcelamentos