Caminhoneiros fazem manifestação em Curitiba; ato reúne 40 pessoas, diz polícia

Um grupo de caminhoneiros fez uma manifestação em Curitiba, neste sábado, 30, por reivindicações da categoria junto ao governo federal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o protesto reuniu cerca de 40 profissionais.

O ato ocorreu na BR-476, Linha Verde, e começou por volta das 11h30, no quilômetro 142. Os caminhoneiros saíram em comboio, pela faixa da direita, sem atrapalhar o fluxo de automóveis, e foram acompanhados por viaturas da PRF. A manifestação acabou por volta das 13h, no quilômetro 122.

Os caminhoneiros estão insatisfeitos com o governo. A principal questão envolve a política de preços do diesel da Petrobras. A estatal anunciou na terça-feira, 26, que manterá o preço do diesel congelado nas refinarias pelo prazo mínimo de 15 dias. Os caminhoneiros gostariam que a empresa baixasse o preço do diesel e mantivesse a tabela congelada por pelo menos 30 dias.