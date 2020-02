Caminhoneiros de MS não vão aderir a greve, diz sindicato

Caminhoneiros realizam protestos nos Estados de São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, além do Distrito Federal - Foto: Alina Souza / CP Memória

Saiba Mais POSSÍVEL PARALISAÇÃO Associação de Condutores de Veículos vai manter paralisação dos caminhoneiros

A Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava) divulgou na manhã de hoje (18) que vai manter o chamado de paralisação nacional dos caminhoneiros para hoje e amanhã (19). Ao portal A Crítica, o presidente do Sindicam (Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens no Estado de Mato Grosso do Sul), Osny Bellinati, garante que no Estado não está prevista nenhuma paralisação para os próximos dias ou meses.

“Não tem isso de greve aqui em MS. A Abrava não representa nem 1% dos caminhoneiros, eles estão bem equivocados em causar esse alarde na população. Não pode parar a distribuição de combustível. Pode até ser que um ou outro se ache no direito de entrar em greve, mas no geral está combinado que tudo continue como está”, afirma o presidente.

Caminhoneiros realizam protestos nos Estados de São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, além do Distrito Federal. Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL), algumas manifestações começaram na segunda-feira, 17, e vão até quarta-feira (19) para reivindicar que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgue a constitucionalidade do piso mínimo do frete rodoviário. Para Bellinati, não há o que fazer enquanto não sair essa decisão do STF.

“Se a proposta está enterrada no Supremo, isso é com eles. Não podemos interferir, mas temos que aguardar. Sem esse julgamento com essa resolução não há o que fazer. Nossas lideranças nacionais estão avaliando o que é o melhor a se fazer, mas o que não pode acontecer é parar a distribuição de combustível”, ressalta.