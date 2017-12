Camex zera alíquota de importação de bens de capital e de informática

De acordo com resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU), foi zerada a alíquota para compra de produtos como motores, compressores, fornos, cabines isoladoras, veículos, centrífugas, sondas e outras máquinas. - Foto: Ministério das Relações Exteriores

A Câmara de Comércio Exterior (Camex) zerou as alíquotas do Imposto de Importação de uma série de bens de capital até 30 de junho de 2019. De acordo com resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU), foi zerada a alíquota para compra de produtos como motores, compressores, fornos, cabines isoladoras, veículos, centrífugas, sondas e outras máquinas.

Também foi zerada pelo mesmo prazo a alíquota do Imposto de Importação de bens de informática e telecomunicações como impressoras, monitores, teclados e sistemas de ventilação.