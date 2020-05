Camex reduz a zero alíquota de IPI sobre bens de informática

Entre os produtos estão máquinas impressoras digitais, correias de borracha resistentes a alta temperatura e módulos solares fotovoltáicos. - (Foto:Nacho Doce/Reuters /Direitos Reservados )

A Câmara do Comércio Exterior (Camex) reduziu a zero a alíquota do Imposto de Importação (IPI) sobre bens de informática e telecomunicações. A resolução foi publicada na edição de hoje (21) do Diário Oficial da União.

Entre os produtos estão máquinas impressoras digitais, correias de borracha resistentes a alta temperatura e módulos solares fotovoltáicos.

Os produtos foram incluídos na condição de “Ex-tarifários”, regime que consiste na redução temporária da alíquota do imposto de importação de bens de capital, de informática e telecomunicação, quando não houver a produção nacional equivalente.