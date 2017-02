Câmbio para fim de 2017 segue em R$ 3,40 na previsão do Relatório Focus

O Relatório de Mercado Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 6, pelo Banco Central (BC), mostrou que a cotação da moeda americana estará em R$ 3,40 no encerramento de 2017, mesma projeção de uma semana atrás. Há um mês, a expectativa estava no valor de R$ 3,45. O câmbio médio de 2017 foi de R$ 3,33 para R$ 3,28, ante R$ 3,39 de um mês antes.

No caso de 2018, a projeção para o câmbio no fim do ano seguiu em R$ 3,50. Quatro semanas antes, estava no mesmo patamar. Já a projeção para o câmbio médio no próximo ano foi de R$ 3,45 para R$ 3,44, ante R$ 3,46 de quatro semanas atrás.

Abertura

A abertura dos dados do Relatório de Mercado Focus mostra que os economistas projetam uma retração do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,50% em 2016. Essa expectativa é igual à de uma semana antes.

O Banco Central passou a publicar em janeiro, no Focus, as projeções para 2017 e 2018, uma vez que a maior parte dos indicadores econômicos do ano passado já foi divulgada. Este não é o caso do PIB consolidado de 2016, que será anunciado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apenas no dia 7 de março.

Pelo sistema de expectativas disponibilizado no site do BC, no entanto, é possível verificar quais são as projeções mais recentes do mercado para o PIB de 2016.

Veja Também

Comentários