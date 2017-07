Câmbio para fim de 2017 segue em R$ 3,30, aponta Focus

O Relatório de Mercado Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 24, pelo Banco Central (BC), mostrou que a projeção para a cotação da moeda americana no fim de 2017 seguiu em R$ 3,30. Há um mês, estava em R$ 3,32. O câmbio médio de 2017 foi de R$ 3,24 para R$ 3,22, ante R$ 3,24 de um mês antes.

No caso de 2018, a projeção dos economistas do mercado financeiro para o câmbio no fim do ano foi de R$ 3,45 para R$ 3,43. Quatro semanas antes, a previsão estava em R$ 3,40. Já a projeção para o câmbio médio no próximo ano foi de R$ 3,39 para R$ 3,38, ante os mesmos R$ 3,38 de quatro semanas atrás.

