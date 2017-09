Câmara vai economizar mais de R$ 500 milhões

A exclusividade para que a Caixa Econômica e Banco do Brasil faça o pagamento dos salários dos servidores vai gerar receita imediata de R$ 70 milhões / Divulgação

A venda da folha de pagamento dos servidores da Câmara dos Deputados e a racionalização do consumo de água e energia elétrica, redução nos valores dos contratos de locação de veículos, redução na contratação das passagens aéreas vai economizar mais de R$ 500 milhões dos cofres públicos. Primeiro suplente da Mesa Diretora da Câmara, o deputado Dagoberto Nogueira (PDT) elogiou as estratégias anunciadas nesta quarta-feira (13) para a Câmara economizar nestes tempos de crise.

“Otimizar os recursos e economizar onde for possível são importantes medidas que a Câmara estabelece neste momento. A Mesa Diretora tem se esforçado em todos os planos possíveis para poupar recursos. Agora estamos colhendo os resultados desta necessária política de austeridade que já pauta o cotidiano da Câmara há alguns anos”, afirmou Dagoberto.

A exclusividade para que a Caixa Econômica e Banco do Brasil faça o pagamento dos salários dos servidores vai gerar receita imediata de R$ 70 milhões, sendo que outros R$ 151 milhões deverão ser arrecadados no período de 60 meses. Já a previsão para as outras economias é da ordem de R$ 457,5 milhões.

