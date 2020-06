Câmara Municipal debate em audiência projeto para aplicar outorga do direito de construir

Câmara de Campo Grande vai debater direito de consturir - Divulgação

Audiência pública para debater projeto de lei que dispõe sobre as fórmulas de cálculo e condições para a aplicação de outorga onerosa do direito de construir (OODC) está sendo debatido hoje na Câmara de Vereadores de Campo Grande.

O público externo pode acompanhar a discussão e mandar perguntas pelo Facebook da Casa de Leis. O acesso presencial está vetado devido à pandemia de novo coronavírus.

Técnicos da Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano) vão participar do debate, a fim de elucidar a proposta e apresentar os estudos feitos.

Em junho, a Câmara promove série de audiências às segundas para debater normativas complementares ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. Este é o quarto debate convocado pela Mesa Diretora.

Pela proposta, a outorga se trata de uma “autorização emitida pelo Poder Executivo Municipal, com ônus para o proprietário, de edificar além do permitido pelo coeficiente de aproveitamento para o local, com a finalidade de equilibrar a ocupação do solo urbano, otimizar a utilização da infraestrutura urbana existente e proteger o meio ambiente”.

A matéria lista a documentação que deverá ser apresentada pelo beneficiário na Planurb. Será possível realizar simulações para o cálculo de aplicação da outorga conforme a zona em que a construção será feita.

O projeto prevê que o pagamento da outorga seja substituído por investimentos em obras, aquisição ou reserva de imóveis de interesse público, em caráter excepcional. Os recursos pagos de outorga vão para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano.