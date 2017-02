Câmara deve discutir reforma na lei de regulação financeira em abril nos EUA

Os republicanos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos planejam enviar uma grande reforma na lei Dodd-Frank de regulação do setor financeiro no fim de abril, disse o deputado Blaine Luetkemeyer, do Missouri, durante conferência bancária em Washington.

A legislação sobre o tema deve ser apresentada em uma semana ou duas pelo presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, Jeb Hensarling, disse Luetkemeyer. O órgão então terá uma audiência sobre o tema no fim de março e o projeto pode chegar ao pleno da Câmara no fim de abril, segundo o congressista.

As mudanças devem reduzir parte das exigências regulatórias e conter significativamente os poderes do Escritório de Proteção Financeira ao Consumidor. Fonte: Dow Jones Newswires.

