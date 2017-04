Câmara de Comércio dos EUA pede negociações rápidas sobre o Nafta

Diretor da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, Thomas Donohue pediu que os negociadores comercias do país atuem com rapidez para "emendar" o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês), sem porém acabar com a iniciativa, que envolve também o Canadá e o México.

Falando a líderes empresariais na Cidade do México, Donohue afirmou que a incerteza sobre os termos de comércio nos EUA iria "frear" o crescimento no próprio país e também no México, além de causar turbulências políticas que prejudicariam os laços comerciais.

O México realiza eleições presidenciais em 2018, mesmo ano em que os EUA têm eleição legislativa. Donohue pediu uma "rápida renegociação" do tratado a fim de evitar estragos políticos e econômicos. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários