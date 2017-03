Câmara de Comércio Árabe-Brasileira diz que acompanha de perto operação da PF

A Câmara de Comércio Árabe-Brasileira divulgou nesta terça-feira, 21, comunicado no qual informa que "está acompanhando passo a passo o andamento da operação da Polícia Federal (PF), deflagrada na última sexta-feira, 17, envolvendo frigoríficos brasileiros. "Estamos comprometidos com a transparência e empenhados na busca dos esclarecimentos, para que todos os interessados na manutenção do relacionamento comercial entre o Brasil e os Países Árabes, especificamente no que diz respeito à exportação de carnes e seus derivados, estejam informados sobre o desenrolar dos acontecimentos", afirma, no comunicado, o presidente da Câmara Árabe, Rubens Hannun.

Apenas nos dois primeiros meses de 2017, a receita com as vendas de produtos brasileiros ao mercado árabe somou US$ 1,8 bilhão, representando uma expansão de 5,6% em relação ao mesmo período de 2016.

Desse total, as carnes e derivados representaram US$ 574 milhões das exportações, segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), compilados pela Câmara de Comércio Árabe-Brasileira.

