A Câmara dos Deputados aprovou nesta noite de quarta-feira, 15, simbolicamente texto-base do projeto de lei do Senado que reabre um novo prazo para adesão ao programa de repatriação de recursos mantidos ilegalmente no exterior. A pedido da oposição, porém, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), convocou votação eletrônica nominal do texto-base. Após essa votação, deputados começarão a votar os destaques e emendas ao projeto.

