O plenário da Câmara aprovou nesta noite de quarta-feira, 26, um requerimento de encerramento de discussão do projeto da reforma trabalhista. Foram 216 votos a favor, 125 contra e uma abstenção. O próximo passo será dar início à votação do texto-base. O relator Rogério Marinho (PSDB-RN) anunciou que foram 32 emendas apresentadas no plenário. Ele decidiu acatar parcialmente duas emendas.

Veja Também

Comentários