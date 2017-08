Câmara aprova MP de interesse do BC sobre garantias em operações financeiras

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira, 15, em plenário, o texto-base da medida provisória (MP) 775/2017, que determina a constituição de gravame e ônus sobre ativos financeiros e valores mobiliários nas mesmas entidades onde foi feito o registro ou depósito centralizado desses bens.

A proposta é de interesse do Banco Central e faz parte da "Agenda BC Mais", cujo objetivo é melhorar o ambiente de negócios e baixar o custo do crédito. Com o registro de mais garantias, em tese, o custo das operações pode cair.

