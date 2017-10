Câmara aprova emenda para permitir empresas do Simples aderirem ao Refis

Deputados aprovaram na tarde desta terça-feira, 3, no plenário da Câmara, emenda à medida provisória (MP) que cria um novo Refis para permitir que empresas que participam do Simples Nacional possam aderir ao programa. O trecho, porém, poderá ser vetado pelo presidente Michel Temer. Segundo o líder do governo na Casa, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), a medida é inconstitucional e, por isso, não há compromisso de sanção.

O parlamentar paraibano ressaltou que o Simples Nacional tem um regime específico de parcelamento de dívidas. Isso porque é um regime tributário simplificado para micro e pequenas empresas que permite o recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais em uma única guia.

Dessa forma, não há como misturar tributos estaduais e municipais nesse programa de parcelamento de débitos com a União.

