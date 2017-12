Câmara aprova 'céus abertos' sobre transporte aéreo entre Brasil e EUA

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 19, em plenário, projeto que ratifica acordo sobre transportes aéreos assinado em 2011 entre Brasil e Estados Unidos. Aprovada em votação simbólica, a proposta foi enviada ao Senado. Alguns dos artigos do acordo, conhecido como "céus abertos", já estão em vigor, em razão de um memorando de entendimento entre os dois países. Entre eles, os que estabelecem regime de preços livres e criação de novos itinerários e oferta de code-share.

Acordo de code-share é um acordo de cooperação pelo qual duas companhias compartilham o mesmo voo, os mesmos padrões de serviço e mesmos canais de venda. Por meio dele, uma companhia pode transportar passageiros cujos bilhetes tenham sido emitidos por outra.

Universidades

Na sessão desta terça-feira, a última de votações deste ano, deputados aprovaram ainda no plenário projetos criando quatro universidades federais por desmembramento de outras já existes: a de Catalão (GO), Jataí (GO), Rondonópolis (MT) e Delta do Paraíba (PI). As propostas foram enviadas para o Senado.