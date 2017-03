Câmara aprova ampliação de permissão para trabalho temporário para 9 meses

Deputados aprovaram nesta quarta-feira, 22, a ampliação da permissão para empresas contratarem trabalhadores temporários dos atuais três meses para até nove meses (seis meses, renováveis por mais três). A ampliação foi aprovada por meio da votação em separado de trecho do projeto de lei de 1998 que regulamenta a terceirização em empresas privadas e no serviço público.

O trecho foi aprovado por 275 votos a 28. Houve ainda 46 abstenções. A ampliação da permissão tinha sido aprovada pela Câmara em 2000, quando deputados votaram o projeto pela primeira vez. O Senado, no entanto, retirou a medida quando votou o projeto em 2002. Agora, na segunda votação da proposta na Câmara, deputados aprovaram novamente a ampliação do prazo. O texto final aprovado seguirá agora direto para sanção do presidente Michel Temer.

Veja Também

Comentários