Câmara abre sessão para votação dos destaques da MP da TLP

A Câmara dos Deputados abriu por volta das 11h50 desta quarta-feira, 30, sessão plenária para concluir a votação dos destaques da medida provisória (MP) 777/2017, que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP) para balizar os empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a partir de 2018.

A votação, de fato, porém, ainda não pode começar, pois não há quórum suficiente para isso. Neste momento, apenas 173 deputados estão em plenário, menos do que as 257 presenças mínimas necessárias para abertura da ordem do dia no plenário da Casa.

Veja Também

Comentários