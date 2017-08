Câmara abre sessão para votação da MP 777 que cria a TLP

A Câmara abriu no fim da manhã desta quinta-feira, 24, a sessão extraordinária do plenário para discutir e votar a Medida Provisória 777, que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP). O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou antes do início da sessão que pretende avançar com a votação e, se não for concluída, terminará na terça-feira, 29. "Se a gente conseguir terminar (a votação da MP 777) hoje, ótimo. Se não terminar, na terça-feira acaba na primeira hora e mandamos para o Senado", afirmou Maia.

O presidente da Câmara acredita que haverá quórum para a votação nesta quinta. Segundo ele, concluindo a votação na terça, a MP seria imediatamente enviada ao Senado, que teria uma semana e meia para apreciar a matéria.

O prazo da MP 777 expira em 7 de setembro.

