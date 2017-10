CaixaBank sofreu fuga de capital temporária, diz diretor

O Caixabank, terceiro maior banco da Espanha que até pouco tempo tinha sua sede na Catalunha, afirmou nesta terça-feira que sofreu uma "moderada", mas temporária, fuga de capitais devido a crise da região com o governo central do país.

Durante a apresentação de seus resultados trimestrais hoje, que, pela primeira vez ocorreu na cidade de Valência após a mudança da sede da Catalunha, o diretor geral do banco, Gonzalo Gortázar, não quis dar detalhes sobre a quantidade de depósitos que foram retirados, mas acrescentou que a situação já foi "contornada" e que o banco continua crescendo.

A mudança da sede do banco para Valência, anunciada no dia 6 de outubro, é definitiva, disse Gortázar. O CaixaBank não tem planos para mudar postos de trabalho para fora da Catalunha, segundo o diretor.

O CaixaBank, o banco de Sabadell e mais de mil empresas mudaram sua sede oficial para fora da Catalunha como forma de seguir operando dentro das leis da União Europeia (UE), em meio aos desdobramentos da tentativa de independência da Catalunha, que, se ocorrer de fato, deixaria a região fora do bloco comum.

O banco espanhol divulgou hoje que teve lucro líquido de 649 milhões de euros (US$ 763 milhões) no terceiro trimestre do ano, representando quase o dobro do ganho de 332 milhões de euros obtido no mesmo período de 2016. O resultado veio bem acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de 485 milhões de euros no último trimestre. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.