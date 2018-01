Caixa substituirá temporariamente vice-presidentes afastados

O presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, anunciou em nota, que deve assinar ainda hoje (17) portaria com os nomes dos indicados para ocupar temporariamente as vagas dos quatro vice-presidentes do banco afastados terça-feira (16) pelo presidente Michel Temer. Os afastados são alvo de investigação por suspeitas de corrupção na instituição. A nomeação tem validade inicial de 30 dias.

Luiz Gustavo Silva Portela, diretor de Banco Corporativo, ocupará o posto de vice-presidente de Corporativo, substituindo Antônio Carlos Ferreira; Valter Gonçalves Nunes, diretor de Fundos de Governo, entra na Vice-Presidência de Fundos de Governo e Loterias no lugar de Deusdina Pereira.

O diretor de Clientes e Canais, Ademir Losekan, será designado para a Vice-Presidência de Clientes, Negócios e Transformação Digital, na vaga de José Henrique Marques da Cruz. Roberto Barros Barreto, responsável pela direção de Serviços de Governo, ocupará a Vice-Presidência de Governo com a saída de Roberto de Sant Anna.

Os oito vice-presidentes não afastados passarão por uma avaliação técnica conforme o estatuto da instituição. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, hoje (17). O ministro também informou que a decisão sobre a exoneração ou recondução dos vice-presidentes afastados é do Conselho de Administração da empresa.

Investigações

As suspeitas de corrupção na Caixa motivaram investigações do Ministério Público Federal (MPF), do Banco Central (BC) e da Polícia Federal (PF). O MP havia recomendado a Temer a exoneração de todos os 12 vice-presidentes. Inicialmente, o Palácio do Planalto rejeitou a medida. Depois da cobrança de procuradores, decidiu pelo afastamento de quatro vice-presidentes alegando que apenas estes estavam na mira das investigações.