Caixa segue BB e pede pausa de 3 horas para análise de propostas sobre Oi

O representante da Caixa Econômica Federal na assembleia da Oi, Armando Borges, seguiu a proposta do representante do Banco do Brasil e pediu que a assembleia seja suspensa por três horas para as propostas dos credores ao plano de recuperação da empresa sejam analisados.

Borges informou que a Caixa enviou por meio eletrônico as sugestões de ajustes ao presidente da Oi, Eurico Teles, e que não houve tempo de discuti-las com a empresa.

"Entendemos que podemos chegar a um denominador comum, mas precisa de mais tempo para conversar", disse Borges.