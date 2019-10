Caixa reduz piso de juros do crédito imobiliário de 7,50% para 6,75% mais TR

A Caixa Econômica Federal anunciou mais uma redução nos juros cobrados em financiamentos imobiliários.

A menor taxa de juros cobrada pela Caixa passará agora de 7,50% mais a Taxa Referencial (TR) para 6,75% mais TR. A maior taxa vai de 9,50% mais TR para 8,50% mais TR. A Taxa Referencial foi criada em 1991 e é usada como um fator de correção monetária de empréstimos, do FGTS e de investimentos. Hoje, a TR está zerada.

Segundo o banco, as novas taxas passam a valer em 6 de novembro. O corte de juros valerá para créditos com saldo devedor atualizado pela TR no Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e no Sistema Financeiro Imobiliário (SFI).

Essa é a segunda redução de juros anunciada pela Caixa em menos de um mês. No dia 8 de outubro, o banco já havia cortado em até 1 ponto porcentual as taxas para financiamentos imobiliários com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo.