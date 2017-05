Caixa publica nova distribuição do orçamento operacional do FGTS

A Caixa publicou nesta quarta-feira, 10, no Diário Oficial da União (DOU) circular com a nova distribuição do Orçamento Operacional do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para 2017, dotado em R$ 57, 5 bilhões. O texto define a alocação dos recursos por programa e por Unidade da Federação, e também estabelece diretrizes e procedimentos para o cumprimento de determinações do Conselho Curador do FGTS.

Pela nova distribuição, do orçamento global de R$ 57,5 bilhões, um total de R$ 32,6 bilhões será destinado a financiamentos de pessoas físicas ou jurídicas que beneficiem famílias com renda mensal bruta de até R$ 4 mil.

A nova distribuição também prevê R$ 6 bilhões ao Programa Saneamento para Todos, tanto para operações de crédito no setor público quanto no privado. A circular ainda detalha os valores da linha Pró-Cotista FGTS, uma das mais vantajosas do mercado e que, por meio de um remanejamento de recursos, ganhou um reforço esta semana de R$ 2,54 bilhões.

Veja Também

Comentários