Caixa pode vender até 241,3 mi de ações em oferta de quase R$ 7 bi, diz Petrobras

A Petrobras enviou documento à SEC (a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) em que informa sobre a possibilidade de que a Caixa Econômica Federal pode vender até 241,340 milhões de ações ordinárias da petroleira. Os papéis de posse do banco equivalem à 3,24% de todas as ações ON da Petrobras - aquelas com direito a voto.

O documento menciona o preço de referência de US$ 7,27 por papel ordinário. Ou seja, a oferta pode alcançar cerca de US$ 1,754 bilhão ou cerca de R$ 6,945 bilhões. Os valores usaram como base o preço dos recibo das ações da estatal negociados em Nova York em 7 de maio.

No documento, a Petrobras diz que a venda é uma possibilidade e que a decisão sobre a venda não depende da companhia. "Nós não podemos afirmar se o acionista vendedor (Caixa) irá de fato vender algum ou todos esses ativos", cita o formulário F-3 entregue com data da quarta-feira, 8, mas publicado apenas na manhã desta quinta-feira, 9, pelo órgão norte-americano.

Essa oferta de ações da Petrobras era esperada para maio. Os responsáveis pela oferta dos papéis foram contratados pela Caixa em abril.

Além da própria Caixa, que está focada em reforçar o seu braço de banco de investimentos, foram selecionados Bank of America Merril Lynch (BofA), na condição de líder, Morgan Stanley, UBS e XP Investimentos para a oferta.