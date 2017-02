Caixa: operação do FGTS envolve 49 milhões de contas e aproximadamente R$ 43 bi

O presidente da Caixa, Gilberto Occhi, oficializou nesta terça-feira, 14, o calendário de liberação de recursos das contas inativas do FGTS. Segundo ele, cerca de 30 milhões de trabalhadores serão contemplados, em operação que envolve 49 milhões de contas e aproximadamente R$ 43 bilhões.

De acordo com a Caixa, o cronograma de saques foi feito com base na data de nascimento do trabalhador. Quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro poderá sacar os recursos a partir de 10 de março; quem nasceu em março, abril e maio, poderá sacar a partir de 10 de abril; os que fazem aniversário em junho, julho e agosto, a partir de 12 maio; os aniversariantes de setembro, outubro e novembro, a partir de 16 de junho; e os que nasceram em dezembro, poderão sacar em 14 de julho.

Occhi afirmou que a Caixa abrirá agências a partir da quarta-feira, 15, com duas horas de antecedência até a próxima sexta-feira. Além disso, funcionará por cinco horas aos sábados, para atender ao trabalhador.

"É com espírito republicano, de dedicação ao atendimento ao cidadão, que a Caixa irá trabalhar a partir de amanhã em todas as suas unidades, disponibilizando um site especificamente para as contas inativas", acrescentou Occchi. O trabalhador poderá acessar o site www.caixa.gov.br/contasinativas ou ligar para o 0800-7262017 para conseguir informações.

Participam do evento sobre a liberação dos saques das contas inativas do FGTS o presidente da República, Michel Temer, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira e o presidente da Caixa, Gilberto Occhi.

