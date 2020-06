Caixa já creditou cerca de R$ 940 milhões para beneficiários do auxílio emergencial em MS

O site superou a marca de 1,2 bilhão de visitas - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Desde o dia 09 de abril, quando teve início o pagamento do Auxílio Emergencial do Governo Federal, a Caixa já creditou mais de R$ 76,6 bilhões para 58,6 milhões de brasileiros. Em Mato Grosso do Sul, foram disponibilizados cerca de R$ 940 milhões para os beneficiários, o que representa 1,2% do total nacional dos benefícios pagos até o momento.

Até agora, 55,2 milhões de cidadãos já se cadastraram para recebimento do benefício. O site superou a marca de 1,2 bilhão de visitas e a central exclusiva 111 registra mais de 245,3 milhões de ligações. O aplicativo Auxílio Emergencial Caixa já soma 93,3 milhões de downloads e o aplicativo Caixa Tem, para movimentação da poupança digital, supera 114 milhões de downloads.

Como solicitar o Auxílio Emergencial

Para aqueles que recebem o Bolsa Família, a avaliação de elegibilidade foi feita de maneira automática. Os beneficiários do bolsa família que tiveram o direito ao Auxílio Emergencial reconhecido pelo Ministério da Cidadania recebem o valor da ajuda no mesmo dia do calendário e forma do benefício regular.

Os cidadãos inscritos no CadÚnico até 20/03/2020 que cumprem os requisitos legais, não fazem parte do Bolsa Família também foram avaliados automaticamente e receberam os valores conforme os calendários de pagamento escalonados, divulgados pela CAIXA, ou por crédito na Poupança Social Digital da Caixa, ou conta poupança na Caixa ou no Banco do Brasil.

Para o restante do público do auxílio emergencial, o banco disponibiliza o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial e o site auxilio.caixa.gov.br para cadastramento e acompanhamento das solicitações do benefício. A solicitação pode ser registrada até o dia 03 de julho. Até essa data, as informações coletadas por estes canais serão enviadas à Dataprev para avaliação dos requisitos previstos na lei.