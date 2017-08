Caixa: governo lançará nova linha de crédito de R$ 1,5 bi para lotes urbanos

O presidente Michel Temer anunciará na terça-feira, 8, em São Paulo uma nova linha de crédito da Caixa Econômica Federal para a criação de lotes urbanizados. Inédita no País, a nova linha deverá contar com valor inicial de R$ 1,5 bilhão.

"Não temos isso no mercado e o setor geralmente tem autofinanciamento. A Caixa quer regular esse tema que foi muito demandado pelo setor da construção", disse nesta segunda-feira, 7, o presidente da Caixa, Gilberto Occhi.

O lançamento que será feito na capital paulista tem como objetivo financiar a criação de novos lotes urbanos, como condomínios fechados e bairros novos nas cidades. Com o dinheiro, empreendedores poderão construir a infraestrutura - como levar água e esgoto e criação de ruas.

"Espero que haja demanda grande. Isso ajuda no crescimento, na retomada da economia. É uma modalidade que não tem previsão de financiamento em nenhuma instituição", comentou o presidente da Caixa. "Essa é uma modalidade que não tem previsão de financiamento em nenhuma instituição."

Occhi comentou ainda que o financiamento imobiliário tem mostrado reação e o volume de concessões na Caixa cresceu 27% no primeiro semestre na comparação com igual período do ano passado. "O volume de novos empreendimentos aumentou. Isso significa que a economia está, gradativamente, melhorando", disse.

