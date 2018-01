Caixa faz feirão para vender cerca de 16 mil imóveis usados

A Caixa Econômica Federal realiza até a próxima sexta-feira, 26, um feirão para vender cerca de 16 mil imóveis usados, entre casas, apartamentos, salas comerciais e terrenos. A 1ª Semana de Imóveis Caixa acontece em 16 Estados.

Os imóveis podem ser adquiridos por leilão, licitação fechada, licitação aberta ou venda direta. Todas as unidades já possuem garantia da documentação regular e as contas de condomínio e IPTU quitadas até a data da compra. É possível consultar os imóveis pelo site do banco ou diretamente nas agências em todo o País.

O vice-presidente de Logística e Operações da Caixa, Marcelo Campos Prata, disse que há condições especiais de compra para investidores do ramo imobiliário e clientes.

A Caixa informou que será possível financiar os imóveis usando o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). São 10,3 mil casas, 4 mil apartamentos, 350 salas comerciais e 1,6 mil terrenos com preços abaixo do valor de mercado, de acordo com a Caixa.