Caixa faz coletiva para falar do saque emergencial do FGTS

Mais cedo, o banco anunciou que pagará o auxílio emergencial para 4,9 milhões de novos cadastrados na próxima semana - Foto: Reuters/Pilar Olivares

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, faz coletiva na tarde deste sábado (13) para falar dos calendários do Saque Emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do novo lote de pagamentos da 1ª parcela do Auxílio Emergencial.

Mais cedo, o banco anunciou que pagará o auxílio emergencial para 4,9 milhões de novos cadastrados na próxima semana. O repasse de valores relativos ao benefício vai movimentar mais de R$ 3,2 bilhões.

Por terem sido admitidos no programa recentemente, esse grupo receberá a primeira parcela do benefício. Pelo agendamento divulgado pelo banco, o crédito será feito na conta desses brasileiros na próxima terça-feira (16) e quarta-feira (17).

Na terça-feira, a previsão é o recebimento por aqueles nascidos entre janeiro e junho. Já na quarta-feira será a vez das pessoas com data de nascimento entre julho e dezembro. Os beneficiários poderão movimentar digitalmente os recursos utilizando o aplicativo Caixa Tem, que permite transações e pagamentos com QR Code.